دراسة: روبوت يتحول من حالة صلبة إلى سائلة ويهرب من السجن

نشرت مجلّة "ماتر" تقريرًا، حول روبوت صغير أُطلق مؤخرًا كجزء من دراسة، بإمكانه أن يذوب ويهرب من السجن، ويتحوّل من حالة صلبة إلى سائلة، والذي يعتقد مخترعوه، إلى أنّه يمكن استخدام هذا الروبوت في الإعدادات السريريّة والميكانيكيّة، من خلال الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها عادة.

وهذا الروبوت، قدّم كجزء من دراسة حول الجسيمات المعدنيّة الدقيقة والمعروفة باسم المادة الانتقاليّة في المرحلة المغناطيسيّة، والتي يمكن أن تتحول من شكل إلى آخر وتتحرّك بسرعة، ويمكن التحكّم بها، وتستطيع حمل عدّة أضعاف وزن جسمها.

ويقول المهندس في الجامعة الصينيّة التي أشرفت على الدراسة، شينغفينغ بان، إنّه يمكن لهذه المادة أن تتحرّك بسرعة وتغيّر شكلها من سائل إلى صلب والعكس، وتستطيع حمل أوزان في حالتها الصلبة.

واستطاع فريق المهندسين من بناء الروبوت على طراز فيلم "تيرمنيتر"، وهو كذلك مستوحى من قدرة الحيوانات البحريّة على التغيّر بين الحالة السائلة والصلبة، بالإضافة إلى قدرة الروبوت على توصيل الكهرباء. وقال شينغينغ بان، إنّ الروبوتات التقليديّة صلبة وذات أجسام صلبة، والروبوتات الرخوة تواجه مشكلة معاكسة، وهي مرنة وضعيفة، بالإضافة إلى صعوبة التحكّم في حركاتها.

وابتكر فريق البحث مادّة جديدة أطلق عليها اسم "مادة انتقاليّة للطور المغناطيسي الصلب والسائل" من خلال دمج جزيئات مغناطيسية في الغاليوم، وهو معدن ذو نقطة انصهار منخفضة جدًا تبلغ 29.8 درجة مئويّة.

وقال البروفيسور في جامعة كارنيغي ميلون في كندا، كرمل مجيدي، إنّ المادّة الجديدة تتحوّل إيضًا إلى مادّة شديدة السيولة، ما يجعلها أكثر مرونة من المواد الأخرى المماثلة. وكان الفريق قد استخدم مجالًا مغناطيسيًّا لاختبار الروبوت، مما يجعله قادرًا على القفز فوق الخنادق، أو تسلّق الجدران، وحتّى الانقسام إلى قسمين والالتحام من جديد.

وقال البروفيسور مجيدي، إنّ الاختبارات على الروبوت لا تزال أوليسّة، لذا، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الدراسة للتعمق في كيفية استخدامه في الواقع.

وقد يعمل الابتكار أيضًا كروبوتات لحام ذكية لتجميع الدوائر اللاسلكية وإصلاحها وكـ "برغي" ميكانيكي لتجميع الأجزاء في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. وفي الحالة الصلبة، يمكن لهذا الروبوت أن يحمل حمولة تصل إلى 30 ضعف وزنه، ولكي يتحوّل إلى حالة سائلة، فيجب وضعه بين مغناطيسات ذات مجال مغناطيسي ثابت.

ويمكن لهذا الروبوت اختراق العوائق وتسلق الجدران، وفي إحدى التجارب، استطاع العلماء نقل الصمام الثنائي الباعث للضور "ليد" لإصلاحه وإضاءته من خلال الروبوت.