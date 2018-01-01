إنتاج مرجان مقاوم للاحتباس الحراري

نجح فريق علماء وباحثين من أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة من تهجين نوع من الشعب المرجانية ليتمكن من مقاومة الاحتباس الحراري، بسبب مخاطر انقراض الشعاب المرجانية أو تلفها الشديد عند ارتفاع درجة الحرارة.

وتمكن فريق العلماء من إنتاج نوع هجين من العشاب المرجانية يستطيع المحافظة على نفسه بدرجة حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، وهو ما ليمكن للشعاب المرجانية في معظم الأماكن في العالم من القيام به حاليًا.

وتعاني الشعاب المرجانية من ظاهرة الاحتباس الحراري لأنها حساسة جدا لارتفاع درجة الحرارة. وحسب توقعات العلماء فإن الشعاب المرجانية قد تختفي تماما بحلول منتصف القرن الجاري في حال عدم تدخل الإنسان في تلك العملية.

وقام العلماء بتطعيم الشعاب المرجانية باستخدام مادة البروبيوتيك (مكملات غذائية بكتيرية) التي تؤثر إيجابا على حالتها.

وتزرع الشعاب الجديدة في ولاية فلوريدا الأميركية. وفي حال الحصول على ترخيص بنقل تلك الشعاب المرجانية إلى البيئة الطبيعية، سيقوم العلماء بزرعها في الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.