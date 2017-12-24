تشييع فلسطيني بغزة استشهد متأثرا بجراحه

شيّع مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، جثمان شاب فلسطيني استشهد صباح الأحد، متأثرا بجراح أصيب بها، قبل نحو أسبوعين، خلال مشاركته بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب محمد الدحدوح (19 عاما)، في مسجد صلاح الدين، في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، قبل مواراته الثرى في المقبرة الشرقية.

وشارك في مسيرة التشييع العشرات من مسلحي فصائل المقاومة الفلسطينية، ومئات الفلسطينيين الذين حملوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات داعمة لمدينة القدس المحتلة، وتطالب بالثأر من إسرائيل.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها عن استشهاد الدحدوح، متأثرا بجراح أصيب بها، في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، خلال مشاركته بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة غزة.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية، ردًا على اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 من كانون الأول/ ديسمبرالجاري، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وبوفاة الدحدوح يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بداية الأحداث إلى 15 شهيدا فلسطينيا وإصابة أكثر من 3 آلاف بجروح وحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، في الضفة الغربية وغزة والقدس المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.