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طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق رفح

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 06:56

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق رفح
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

قصف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، برج إرسال للمقاومة قرب مطار غزة المدمر شرقي محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

وحسب شهود، فإن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين على الأقل مرصدا للمقاومة شرق محافظة رفح، حيث لم يسفر القصف عن وقوع إصابات.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن القصف استهدف موقع استطلاع تابع لحركة حماس، ردا على إطلاق قذائف صاروخية أمس في منطقة النقب الغربي.

وكانت عدة صواريخ أطلقت من غزة، الجمعة، صوب مستوطنات غلاف القطاع سقط أحدها على مبنى بالمجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" ملحقا أضرارا به.

وأحدثت تلك الصواريخ حالة من الرعب والهلع في صفوف عشرات الإسرائيليين الذين تظاهروا في أقرب نقطة إلى غزة لمكان أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول ارون احتفالا بذكرى يوم ميلاده.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قصف
#سلاح الجو
#رفح
#مقاومة
#الاحتلال

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