"الأونروا": الإدارة الأميركية لم تعلمنا بتغييرات بالتمويل

قال الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع، إنه لم يتم إعلام الوكالة بأي تغييرات في التمويل الأميركي، من قبل الادارة الأميركية.

وأضاف مشعشع في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "سنعمل بلا هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 2018، ونحن ممتنون لهم على دعمهم".

وأوضح أن مساهمة "الأونروا" في التنمية البشرية، توصف بأنها أمر لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة خدمات التعليم والرعاية الصحية، من أجل كرامة لاجئي فلسطين والاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدد بوقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، بزعم "أن الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام"، بعد ساعات من تهديد مماثل بقطع الدعم عن "أونروا".

وقال في تغريدة على تويتر "نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا ننال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".

وأضاف: "بما أن الفلسطينيين أصبحوا لا يريدون التفاوض على السلام، فلماذا ينبغي علينا أن ندفع لهم أيا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟".

وسبق تغريدة ترامب بساعات تهديد آخر صادر عن السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، نكي هيلي، بأن بلادها ستوقف مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإجبار الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع "إسرائيل".

ميزانية الأونروا

وتساهم الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ قدره 364,265,585 دولارا من موازنة الأونروا، فيما يساهم الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية) بمبلغ 143,137,340 دولارا، وتساهم ألمانيا بمبلغ 76,177,343 دولارا، وتساهم السويد بنحو 61,827,964 دولارا.

وتساهم المملكة المتحدة بمبلغ 60,302,892 دولارا، والسعودية بمبلغ قدره 51,275,000 دولار، واليابان بنحو 43,062,169 دولارا، وسويسرا 6,938,805 دولارات، والنرويج بنحو 26,313,359 دولارا، وهولندا بمبلغ 20,877,507 دولارات، وبذلك تكون مجموع موازنة الأونروا خلال العام المنصرم بمبلغ 874,177,965 مليون دولار.