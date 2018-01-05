  2. فلسطينيات
  3. أخبار

أميركا تقلص 125 مليون دولار من ميزانية "أونوروا"

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 21:43

أميركا تقلص 125 مليون دولار من ميزانية "أونوروا"
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

قلصت الولايات المتحدة الأميركية مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بنحو 125 مليون دولار، إثر تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسفيرته بالأمم المتحدة، نيكي هايلي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت الأمم المتحدة أنها جمدت مبلغ 125 مليون دولار كان من المقرر دفعها في الأول من الشهر الجاري، إلا أنها قد جمدت.

الخارجية الإسرائيلية تعارض ترامب ونتنياهو حول تقليص تمويل "أونروا"
اعتبرت وزارة الخارجية أن هذا التقليص سيؤدي إلى تفاقم ازمة إنسانية في قطاع غزة، وأن هذه الأزمة ليست في صالح إسرائيل، لتتماهى مع دعوات المستوى الأمني الإسرائيلي إلى تفادي مثل هذه الأزمة للحفاظ على أمن إسرائيل.
 

ووفق المسؤولين الثلاثة الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم نظرا للحساسية السياسية، وفق ما ذكرته رويترز، فإن "إدارة ترامب تدرس قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الأونروا وأن الأمر مرهون بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أن رفضها استئناف المفاوضات سيدفع إلى عقوبات مالية عليها من جانب واشنطن، ومن ضمن العقوبات وقف الإسهام في ميزانية الأونروا".

ونقلت صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم الجمعة، عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم إنه سيتم فحص المساعدات الميزانياتية للسلطة الفلسطينية بسبب مواقف الفلسطينيين الأخيرة (بعد إعلان ترامب اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل)، واستمرارا لتصريحات الرئيس ترامب بهذا الشأن.

ترامب يهدد بوقف المساعدات للسلطة إن لم تعد للمفاوضات
قال ترامب في تغريدته الجديدة على تويتر "نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا ننال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".
 

يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد هدد، مطلع الأسبوع، بتقليص الميزانية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، في تغريدة على "تويتر"، حيث تساءل "لماذا يجب أن تواصل الولايات المتحدة دعم السلطة الفلسطينية في ظل غياب أي عملية سياسية بينها وبين إسرائيل".

وكانت هايلي، قد صرحت أن ترامب معني بوقف المساعدات التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية إلى حين تعود إلى طاولة المفاوضات.

جاءت أقوال هايلي هذا ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي تقليص ميزانية وكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، دون أن توضح ما إذا كانت تتحدث عن الأونروا أم عن السلطة الفلسطينية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أونروا
#ترامب
#القدس
#السلطة الفلسطينية
#إعلان ترامب

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بلديات فلسطينية ترفض استقبال ثيوفيلوس واحتجاجات ضده عشية العيد
بلديات فلسطينية ترفض استقبال ثيوفيلوس واحتجاجات ضده عشية العيد

2018-01-05

الاحتلال يقمع المسيرات بالضفة الغربية وغزة
الاحتلال يقمع المسيرات بالضفة الغربية وغزة

2018-01-05

دعارة وابتزاز وتهديد: هكذا يستولي المستوطنون على عقارات المقدسيين
دعارة وابتزاز وتهديد: هكذا يستولي المستوطنون على عقارات المقدسيين

2018-01-05

الأكثر قراءة

حالة الطقس: عاصف وماطر حتى صباح السبت

حالة الطقس: عاصف وماطر حتى صباح السبت

2018-01-05
مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

2018-01-05
قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

2018-01-05
استمرار المنخفض الجوي: سيول وفيضانات في البلدات العربية

استمرار المنخفض الجوي: سيول وفيضانات في البلدات العربية

2018-01-05
الثلوج تتراكم في جبل الشيخ (فيديو وصور)

الثلوج تتراكم في جبل الشيخ (فيديو وصور)

2018-01-05