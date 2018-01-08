جنين: انتحار فتاة لتدني علاماتها الدراسية

رجحت تحقيقات أولية أجرتها الشرطة الفلسطينية، في ظروف العثور على فتاة متوفية في ظروف غامضة الليلة الماضية في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة أنها "توفيت منتحرة بسبب تدني علاماتها المدرسية".

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطفلة " ل. س" 14 عاما انتحرت شنقا بسبب تردي حالتها النفسية إثر حصولها على علامات متدنية في الفصل الدراسي السابق.

والطفلة هي ابنة أسير محكوم بالسجن 27 عاما، وكان رُزق بطفلة قبل عام عن طريق نطفة مهربة.

أفاد الناطق الاعلامي للشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأن الشرطة والنيابة العامة في جنين، فتحتا تحقيقا في ظروف وملابسات وفاة طفلة (14عاما) من سكان مدينة جنين، وصلت لمشفى جنين الحكومي متوفية في ساعات مساء الأحد.