الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ويصادر أموالا بالضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وقام جنوده بمصادرة آلاف الشواقل في الخليل، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في محافظة أريحا خلال دهم وتفتيش الجيش للمنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال اعتقال "مطلوبين" له في الضفة المحتلة ومصادرة أموال، لافتا إلى تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ودهم في عدد من مدن الضفة، وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من مدن أريحا ونابلس.

ففي مدينة أريحا، اندلعت مواجهات بين شبان غاضبين وقوات الاحتلال، أصيب على إثرها عدد من الشبان، واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد ومحمد براهمة.

وفي مدينة نابلس، هاجم مستوطنون المواطنين الفلسطينيين وأصيب على إثرها ثلاثة شبان بكسور مختلفة، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب تامر طاهر من أمام منزله في بلدة تل غرب مدينة نابلس.

واستنفر جيش الاحتلال قواته بعد العملية المسلحة التي أسفرت عن قتل مستوطن، بالقرب من البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، قرب قرية صرة غرب نابلس.

فقد واصل حملات التمشيط والبحث على أطراف مدينة نابلس الجنوبية الغربية عن منفذي عملية قتل مستوطن بالرصاص قرب البؤرة الاستيطانية.

ونفذ جنود الاحتلال اقتحامات وأعمال تمشيط في بلدات صرة وتل وبيت وزن ومحيط جيت وأحياء نابلس الغربية خاصة المخفية، تخللها اعتداءات على المواطنين وعلى مركبتهم وتحطيم زجاجها، إضافة إلى مصادرة كاميرات مراقبة، بحثًا عن مطلقي النار على سيارة المستوطن.