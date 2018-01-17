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عصابات "تدفيع الثمن" تعتدي على 11 مركبة ببيت أكسا

تاريخ النشر: 17/01/2018 - 10:15

عصابات "تدفيع الثمن" تعتدي على 11 مركبة ببيت أكسا
(نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

قام مستوطنون فجر اليوم الأربعاء، بكتابة شعارات عنصرية عدائية في قرية بيت أكسا قضاء مدينة القدس المحتلة وإعطاب إطارات عدد من المركبات التي تم أيضا خطها بشعارات عنصرية. وقبل عدة أشهر خط مستوطنون عبارات مماثلة على جدران مسجد القرية.

وقال مواطنون من قرية بيت أكسا أن مستوطنين من مستوطنة "راموت" المقامة على أراضي المواطنين في القرية أعطبوا إطارات عدد من السيارات التي كانت في منطقة عقبة زايد والبرج وخطوا شعارات عنصرية وعبارات معادية للعرب والفلسطينيين، على 11 مركبة.

وأفاد المواطن حنظلة أبو عياش، في تصريحات صحفية، أن مجموعة مستوطنين اقتحموا القرية فجرا، من المدخل الشرقيّ للقرية المغلق منذ عام 2008، والموصل بين بيت حنينا والقدس، وخطوا شعارات "تدفيع الثمن" وشعارات عنصرية تطالب بالموت للفلسطينيين.

وأشار إلى أن مركباتهم تضررت كليا بفعل المستوطنين، وكبّدتهم خسائر بعشرات آلاف الشواقل.

وتتعرض قرية بيت أكسا المعزولة بجدار الفصل العنصري لانتهاكات متواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، وهذا ليس الاعتداء الأول الذي ينفذه المستوطنون هناك، إذ سبق وإن خطوا شعارات عنصرية على المسجد وأحرقوا عددا من المركبات.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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