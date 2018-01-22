مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يداهم العيساوية

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، فيما داهمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية واعتقلت شابا بعد أن عاثت فسادا بمنزله.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 33 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة عند الأبواب التضييق على المصلين الوافدين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية، وخاصة النساء.

وشهدت أروقة ومصليات الأقصى تواجدا للمصلين من أهل القدس والداخل، الذين توزعوا على حلقات العلم والقرآن الكريم، وتصدوا بالتكبير لاقتحامات المستوطنين المتواصلة.

وعلى صعيد المداهمات والاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب اقتحام منزله في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

وذكر مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الغربي، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ومن ثم اعتقلت الشاب سلطان نور الدين عبيد.

وداهمت تلك القوات منزل عبيد وفتشته بشكل وحشي، وأجرت تخريبًا وفسادًا بمحتوياته قبيل اعتقاله، ونقله إلى أحد مراكزها بالمدينة للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الشاب محمد غيث (20 عاما) من حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وتتعرض بلدتا العيساوية وسلوان بشكل متواصل لاعتداءات وانتهاكات من قبل قوات الاحتلال، تتمثل بالاقتحامات الليلية ومداهمة المنازل وتفتيشها وترهيب سكانها، بالإضافة إلى نصب الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، وتوزيع أوامر هدم على سكانها، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على المقدسيين.