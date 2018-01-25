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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويدعون لطرد المسلمين من ساحاته

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 11:52

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويدعون لطرد المسلمين من ساحاته
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، تزامنا مع دعوات يهودية أطلقتها ما تسمى بـ "منظمات جبل الهيكل" المزعوم لعناصرها وللمستوطنين للمشاركة في "اقتحام مركزي طارئ" للمسجد، بدعوى "إهانة المسلمين وحراس الأقصى لاسم الرب".

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، وخاصة النساء، فيما وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء تجولهم بالمسجد وخروجهم من باب السلسلة.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن 78 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، بحماية شرطية مشددة،

وأوضح أن مرشدين يهود قدموا للمستوطنين خلال الاقتحامات شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومعالمه.

وتوافد منذ الصباح عشرات المصلين من أهل القدس والداخل، إلى المسجد، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم في مصلياته.

وكانت "منظمات الهيكل" دعت عناصرها ومناصريها من المستوطنين إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى اليوم تحت شعار "اقتحام طوارئ".

وحسب بيان صادر عن تلك المنظمات، فإن "الاقتحام الطارئ" يأتي بدعوى "إهانة المسلمين وحراس الأقصى لاسم الرب داخل ما يسمى جبل الهيكل بطردهم عصابة مستوطنين مقتحمة أدت طقوسًا علنية الأسبوع الماضي في المسجد".

وناشدت المنظمات مناصريها وجمهور المستوطنين بأن "لا يمر ما أسمته "التدنيس" الذي حصل بداية الشهر الجاري بصمت، وألا يمر هذا اليوم إلا بطرد المسلمين ورجال الوقف الإسلامي من المسجد الأقصى، وتطهير المكان منهم". وذلك حسب القناة السابعة الإسرائيلية.

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا، بحيث تزداد وتيرة هذه الاقتحامات فترة الأعياد اليهودية، مما يثير حالة من الغضب في أوساط الفلسطينيين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مستوطنون
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#اقتحام
#الاحتلال

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