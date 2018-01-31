عريقات يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة علاقته بإسرائيل

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة علاقاته مع إسرائيل في ظل "انتهاكها لاتفاقية الشراكة الثنائية الأوروبية الإسرائيلية، عبر اعتقالها أطفال ومدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين".

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها عريقات إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ووزراء خارجية الاتحاد، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال، إن "الدول الأوروبية لم تتخذ تدابير ملموسة لإخضاع إسرائيل للمساءلة"، مشيرا إلى أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية تنص على أن "العلاقات وأحكام الاتفاقية تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه سياستها الداخلية والدولية وتشكل عنصرا أساسيا في هذه الاتفاقية".

وأكد عريقات أن الاتحاد الأوروبي بصفته شريكا تجاريا رئيسيا لإسرائيل لديه ما يكفي من التأثير للضغط عليها.

وأشار إلى أن إسرائيل تشن حملة اعتقال وتحريض واعتداءات "مسعورة" تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السلميين ومنظمات المجتمع المدني والأطفال بما فيهم الطفلة عهد التميمي (16 عاما) المعتقلة منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتعتقل إسرائيل 300 طفل و62 سيدة بينهن 10 قاصرات، من أصل 6400 أسير فلسطيني في سجونها، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.