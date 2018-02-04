اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يهدم مدرسة بتجمع أبو نوار

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات جديدة طالت عددًا من المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما هدمت جرافات الاحتلال مدرسة في تجمع أبو نوار البدوي شرقي القدس.

هدمت قوات الاحتلال غرفتين دراسيتين في تجمع أبو النوّار البدوي شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال ممثل تجمع أبو النوار داوود جهالين في تصريحات صحفية إن "وحدات من شرطة الاحتلال والإدارة المدنية اقتحمت التجمع وأغلقت المنطقة، ثم شرعت بهدم غرفتي الصف الثالث والرابع.

وأشار إلى أن ملف ترخيص المدرسة موجود لدى محكمة الاحتلال العليا، ولم يصدر عنها أي قرار بالهدم بعد.

وتابع جهالين: "سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيلنا من منازلنا وخيامنا لصالح المشاريع الاستيطانية، وتهجيرنا قسرا وإرغامنا على الرحيل، إلا أننا سنبقى صامدين في أرضنا".

في الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة، حيث اعتقلت عددا من المواطنين تنسب لهم تهم مقاومة الاحتلال والاستيطان.

وفي مدينة بيت لحم ، اعتقلت قوّات الاحتلال الطفلين بهاء الدين عزات، ومحمد نعمان ياسين بعد اقتحام منزليهما في بلدة نحالين غربًا، والمواطن علي عيسى طقاطقة من بيت نحالين جنوب المحافظة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا واد برقين غرب مدينة جنين شمال اواعتقلت شابا وفتشت منازل في إطار مداهمات متلاحقة للمنطقة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن جرير جرار واعتقلوا نجله صالح، كما فتشوا عديد منازل لعائلة جرار في منطقة الواد وبرقين.

وأشاروا إلى انسحاب قوات الاحتلال في وقت مبكر من صباح اليوم.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا، تسعة منهم من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.

وأفاد مواطنون، بأن تلك القوات اعتقلت كلا من: يزن دندن، ومحمد خالد شرف، ومنير سمير صلاح، وأحمد حسن عريقات، ومحمد نافز جفال، ومحمود شاكر حلبية، وصلاح البو، وسليمان عريبة، وأحمد عريقات، عقب دهم منازلهم في البلدة.

كما اعتقلت تلك القوات الشابين محمود عسكر، وبشار سليمان عسكر، بعد دهم منزليهما من بلدة حزما شمال شرق القدس.