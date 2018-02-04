  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يهدم مدرسة بتجمع أبو نوار

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 08:40

اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يهدم مدرسة بتجمع أبو نوار
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات جديدة طالت عددًا من المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما هدمت جرافات الاحتلال مدرسة في تجمع أبو نوار البدوي شرقي القدس.

هدمت قوات الاحتلال غرفتين دراسيتين في تجمع أبو النوّار البدوي شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال ممثل تجمع أبو النوار داوود جهالين في تصريحات صحفية إن "وحدات من شرطة الاحتلال والإدارة المدنية اقتحمت التجمع وأغلقت المنطقة، ثم شرعت بهدم غرفتي الصف الثالث والرابع.

وأشار إلى أن ملف ترخيص المدرسة موجود لدى محكمة الاحتلال العليا، ولم يصدر عنها أي قرار بالهدم بعد.

وتابع جهالين: "سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيلنا من منازلنا وخيامنا لصالح المشاريع الاستيطانية، وتهجيرنا قسرا وإرغامنا على الرحيل، إلا أننا سنبقى صامدين في أرضنا".

في الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة، حيث اعتقلت عددا من المواطنين تنسب لهم تهم مقاومة الاحتلال والاستيطان.

وفي مدينة بيت لحم ، اعتقلت قوّات الاحتلال الطفلين بهاء الدين عزات، ومحمد نعمان ياسين بعد اقتحام منزليهما في بلدة نحالين غربًا، والمواطن علي عيسى طقاطقة من بيت نحالين جنوب المحافظة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا واد برقين غرب مدينة جنين شمال اواعتقلت شابا وفتشت منازل في إطار مداهمات متلاحقة للمنطقة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن جرير جرار واعتقلوا نجله صالح، كما فتشوا عديد منازل لعائلة جرار في منطقة الواد وبرقين.

وأشاروا إلى انسحاب قوات الاحتلال في وقت مبكر من صباح اليوم.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا، تسعة منهم من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.

وأفاد مواطنون، بأن تلك القوات اعتقلت كلا من: يزن دندن، ومحمد خالد شرف، ومنير سمير صلاح، وأحمد حسن عريقات، ومحمد نافز جفال، ومحمود شاكر حلبية، وصلاح البو، وسليمان عريبة، وأحمد عريقات، عقب دهم منازلهم في البلدة.

كما اعتقلت تلك القوات الشابين محمود عسكر، وبشار سليمان عسكر، بعد دهم منزليهما من بلدة حزما شمال شرق القدس.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هدم
#اعتقال
#القدس
#الاحتلال

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: 9 شهداء ومقتل متسوطن وهدم 11 منزلا الشهر الماضي
تقرير: 9 شهداء ومقتل متسوطن وهدم 11 منزلا الشهر الماضي

2018-02-04

الوفاق: فرض الضرائب على الكنائس لتصفية الوجود المسيحي بالقدس
الوفاق: فرض الضرائب على الكنائس لتصفية الوجود المسيحي بالقدس

2018-02-04

الاحتلال اعتقل 520 فلسطينيا خلال يناير
الاحتلال اعتقل 520 فلسطينيا خلال يناير

2018-02-04

الأكثر قراءة

مواجهات ببرقين والاحتلال يستدعي تعزيزات ويفرض حظرا للتجوال

مواجهات ببرقين والاحتلال يستدعي تعزيزات ويفرض حظرا للتجوال

2018-02-03
شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات في جنين

شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات في جنين

2018-02-03
حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

2018-02-03
مرة أخرى الاحتلال يفشل في اعتقال منفذ عملية نابلس

مرة أخرى الاحتلال يفشل في اعتقال منفذ عملية نابلس

2018-02-03
الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 100 هجوم بسيناء بموافقة السيسي

الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 100 هجوم بسيناء بموافقة السيسي

2018-02-03