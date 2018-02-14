مستوطنون يهاجمون منازل بنابلس وإصابات باقتحام الاحتلال لدورا

أصيب عدد من المواطنين صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة أحياء بمدينة دورا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما هاجم مستوطنون منازل لمواطنين في بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة عسكرية للاحتلال حاصرت حي وادي سود بدورا، وفتشت عددا كبيرا من منازل المواطنين، وأجرت عمليات تخريب واسعة فيها، تتبع معظمها عائلة العمايرة.

وتركزت عمليات التفتيش في محيط ديوان عائلة العمايرة وعائلة ابريوش، وسط إطلاق للقنابل الغازية والصوتية صوب الفتية والشّبان الذين رشقوا قوّات الاحتلال بالحجارة.

وأوضح مواطنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة في وقت مبكر من الفجر، واستمرت بعمليات التفتيش والاقتحام للمنازل قبل أن تنسحب في وقت متأخر من ساعات الصباح.

وفي سياق ذات صلة، هاجم مستوطنون فجر اليوم منازل لمواطنين في بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستوطنين رشقوا منازل المواطنين في بلدة عصيرة القبلية بالحجارة وأطلقوا عبارات تهديدية صوب السكان.

وأشاروا إلى أن الهجوم تركز في حارة الخنادق التي تقع قبالة مستوطنة "يتسهار" المقامة على أجزاء من أراضي البلدة وبلدات مجاورة في نابلس.

ولفت الشهود إلى تعرض منزل المواطن جواد عبد الرؤوف أحمد إلى تحطيم زجاج منزله جراء الاعتداء.