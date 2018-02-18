وفد آخر من حماس يزور القاهرة

وصل وفد جديد من حركة حماس، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وهو الوفد الثاني خلال أيام، للقاء مسؤولين مصريين، في حين قالت تقارير إعلامية سابقة إن وفد حماس الأول التقى بأنصار القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر وصفته بالمطلع في حركة حماس، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، إن "الوفد يضم موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق عضوان في المكتب السياسي للحركة". ولم يذكر المصدر مزيدًا من التفاصيل حول انضمام "أبو مرزوق والرشق" للوفد المتواجد في القاهرة.

وفي 9 شباط/ فبراير الجاري غادر قطاع غزة، دون أي إعلان مسبق، وفد من حماس يضم رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهًا إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين.

وضم الوفد عددًا من الشخصيات القيادية في الحركة، أبرزهم أعضاء المكتب السياسي خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد. وقالت الحركة في بيان صحفي، آنذاك، إن تلك الزيارة تأتي "ضمن ترتيبات مسبقة، وفي إطار جهود الحركة للتشاور مع مصر للتخفيف عن سكان قطاع غزة وحل أزماته المختلفة والتي أوصلت القطاع إلى حافة الهاوية".

وأضافت أن الزيارة "من أجل استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة على أساس اتفاق 2011 و2017، ولدفع الجهود المصرية لإتمامها".

ولفتت إلى أن زيارة القاهرة تأتي "ضمن الجهود التي تبذلها الحركة لحماية القضية الفلسطينية ومواجهة القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس ومواجهة الاستيطان".