عباس ينوي مطالبة مجلس الأمن بإطار أوسع للمفاوضات

أعلن مسؤولون فلسطينيون، الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيدعو إلى إيجاد إطار أوسع للمفاوضات مع إسرائيل من دون رعاية أميركية، وذلك في خطاب سيلقيه أمام مجلس الأمن الدولي.

وسيتحدث عباس، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن للمرة الأولى منذ عام 2009، ومن المتوقع أن يدعو في خطابه قوى دولية متعددة للتمهيد لـ"مفاوضات سلام بديلة"، بالإضافة إلى انتقاد قرار الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي بيان صدر قبل بدء الزيارة إلى الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، لوسائل إعلام رسمية إن "مرحلة جديدة من الصراع قد بدأت" في سعيهم للحفاظ على قضية القدس.

من جهته، قال المسؤول الفلسطيني، ناصر القدوة، الإثنين، إن عباس سيحاول كسب الدعم لمبادرة متعددة الأطراف، مشيرا إلى أن الفلسطينيين لن يفرضوا الشكل الذي ستكون عليه.

وقال القدوة خلال مؤتمر صحافي في رام الله "نستطيع التعايش مع صيغ مختلفة، الدول الخمس الكبرى والدول الخمس زائد واحد ورباعية موسعة، أو مؤتمر سلام دولي".

وأضاف "نقبل بأي شيء يمكن أن يقوم بالمهمة، ويؤمن قواعد منطقية للمفاوضات ومتابعة العملية ورعايتها حتى تصل إلى نتائج".

ومن المتوقع أن يرد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على خطاب عباس.