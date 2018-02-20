أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري 4 أيام بدءًا من يوم غد الأربعاء، وفق بيان.

وقالت السفارة، إن "المعبر سيتم فتحه من الاتجاهين بدءًا من غدٍ الأربعاء حتى 24 شباط، الجاري لسفر وعودة المواطنين".

يُذكر أن السلطات المصرية، لم تصدر بيانًا بشأن القرار حتى الساعة.

وفتحت القاهرة، أمس الإثنين، المعبر استثنائيًا لعبور 69 فلسطينيا إلى قطاع غزة، كانوا عالقين في الأراضي المصرية، منذ 11 يوماً بالتزامن مع بدء العملية العسكرية الشاملة بمصر، وفق الهيئة العامة للمعابر والحدود، في قطاع غزة.