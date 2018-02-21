مستوطنون يعربدون في نابلس والاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيا عملية دهم وتفتيش في الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق، في الوقت الذي واصلت مجموعات من المستوطنين الهجوم على القرى الفلسطينية.

وحسب شهود عيان، فقد شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في محافظات الضفة، فيما أفاد جيش الاحتلال في بيان عممه على وسائل الإعلام أن قواته الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا في مناطق مختلفة من الضفة بدعوى أنهم مطلوبين، مؤكدا أنه جرى نقلهم إلى جهاز "الشاباك" للتحقيق معهم.

ودارت مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال لبعض البلدات بين شبان وجنود الاحتلال، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدة شوارع في الجبل الشمالي خاصة في شارع بيكر وخلة الايمان ومحيط المقبرة الشرقية، واعتلى الجنود أسطح بعض البنايات.

وداهمت عدة مبان ومنازل واعتقلت ثلاثة شبان، وهم المواطن حسام السلعوس ونجليه نضال، وياسر.

كما اقتحمت شارع القدس المحاذي لمخيم بلاطة شرق المدينة، واعتقلت الشاب أحمد سعد من منزله في منطقة الشيخ مونس.

ودارت مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال للمدينة، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز.

واندلعت بساعات متأخرة من الليل، موجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بشكل استفزازي، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان في الشارع الرئيس القدس -الخليل قرب منطقة البوابة.

وأصيب مساء الثلاثاء شاب مقدسي بعيار مطاطي، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية العيساوية في القدس المحتلة.

وذكرت مصادر طبية، أن الشاب مصطفى عامر مصطفى 28 عاما أصيب بعيار مطاطي خلف أذنه، أثناء تواجده امام مطعمه في القرية، وجرى نقله من المركز الصحي في القرية إلى مستشفى هداسا عين كارم داخل الأراضي المحتلة للعلاج.

فيما أفادت مصادر إعلامية أن شرطة الاحتلال أوقفت سيارة الاسعاف بعد خروجها من القرية لنقل المصاب إلى مستشفى هداسا واحتجزت هوية المصاب.

إلى ذلك، حاول عشرات المستوطنين، بساعات متأخرة من الليل، اقتحام بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، في وقت هاجموا فيه عدة منازل بقرية حوارة المحاذية.

وأفاد مواطنون بأن عشرات المستوطنين حاولوا اقتحام قرية بيتا، لكن دعوات الأهالي للمواطنين أجبرتهم على الهروب إلى مدخلها.

وذكروا أن عشرات المستوطنين انتشروا على شكل مجموعات على طول المنطقة الممتدة من مدخل البلدة حتى حاجز زعترة جنوبًا بغية اقتحام بيتا.

ووصلت قوة عسكرية إسرائيلية إلى المكان ومنعت المستوطنين من دخول القرية، فيما علت أصوات سماعات مساجد بيتا وعبر مواقع التواصل دعوات للمواطنين للتصدي لهم.

ولبى عشرات المواطنين النداء وشرعوا بالتوافد لمفرق القرية وأشعلوا الإطارات المطاطية لصد أي محاولة للمستوطنين لشن هجمات على منازلهم وممتلكاتهم.

وفي ذات السياق، هاجم أكثر من 30 مستوطنا 3 منازل ومحلات تجارية بالحجارة ما ألحق أضرارا بها، عدا عن تحطيم زجاج ثلاثة سيارات في الحارة الجنوبية من القرية.

وكانت قوات الاحتلال أزالت فجر يوم الثلاثاء بؤرة "افيتار" الاستيطانية التي أقامها مستوطنون بداية الشهر الجاري على جبل صبيح في المنطقة الجنوبية من البلدة.