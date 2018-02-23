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هايلي: إعلان ترامب مر بهدوء و"صفقة القرن" جاهزة تقريبًا

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 18:32

هايلي: إعلان ترامب مر بهدوء و"صفقة القرن" جاهزة تقريبًا
نيكي هايلي (أرشيف أ.ف.ب)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمس الخميس، إن إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل مر بهدوء، وأعلنت أن "صفقة القرن" جاهزة تقريبًا، وسيتم الإعلان عنه في الوقت الذي تراه الإدارة مناسبًا.

وقالت هايلي إن التحذيرات التي سبقت إعلان ترامب وأقوال البعض إن هذا الإعلان ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس "لم سنزل السماء على الأرض، بل بقيت السماء مكانها"، وتابعت "الآن ما لدينا هو الوقت الذي يمكن أن تبدأ فيه المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعربت هايلي، في تصريح من معهد السياسات في جامعة شيكاغو، عن اعتقادها بأن الإدارة الأميركية "في طور إنجاز" خطة السلام. وقالت "ما زلنا ندرسها"، من دون أن تذكر أي تفاصيل عن موعد عرض الاقتراح، لافتةً إلى أن "الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) لن يعجبا بالخطة، لكن أيًا منهما لن يرفضها. لكنها مجرد صيغة لبدء الحديث".

وجاءت تصريحات هايلي حول "صفقة القرن" الأميركية ردًا على أسئلة طرحها ديفيد أكسلرود، المستشار السابق لدى إدارة باراك أوباما، بشأن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان مبعوثا ترامب، صهره جاريد كوشنر، وموفده إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قد طلبا "دعم" الأمم المتحدة لخطة سلام، مؤكدين أنها ستنجز قريبًا. وقدما الطلب الذي لم يرفق بأي توضيحات عن مضمون الخطة أو موعد نشرها، خلال اجتماع مغلق لم يكن مقررًا مسبقًا عقده مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#إعلان ترامب
#نيكي هايلي
#صفقة القرن

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