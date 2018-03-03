حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال قرب جنين

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم السبت، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فحمة جنوب جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال اقتحم قرية فحمة، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

إلى ذلك، عرقلت قوات الاحتلال مساء اليوم، تحركات المواطنين على حاجز عسكري مفاجئ نصبته على شارع نابلس جنوب مدينة جنين الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا قرب مدخل بلدة عجة على شارع جنين –نابلس جنوب جنين، وأوقفوا مركبات المواطنين، وفتشوها ودققوا في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال حققوا ميدانيا مع مواطنين، فيما عملت مركبات على سلوك طرق بديلة لتجاوز تعطيل قوات الاحتلال لحركة السير.

وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على شارع جنين نابلس، بالقرب من مفترق قرية عنزة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.