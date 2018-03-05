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حملات عائلية بالقدس والخليل لمنع تسرب الأراضي للاحتلال

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 07:01

حملات عائلية بالقدس والخليل لمنع تسرب الأراضي للاحتلال
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أصدر مجلس عائلة وعموم آل الرجبي الرفاعي في محافظتي القدس والخليل المحتلتين، إجراءات للحيلولة دون تسرب الأراضي والعقارات الفلسطينية لمجموعات استيطانية إسرائيلية، محذرة من أنها قد تتبرأ ممن لا يتبع تلك الإجراءات.

وقال المجلس في بيان لوسائل الإعلام، إن ما دعاه لهذه الإجراءات جاء في ظل الظروف التي تمر بها القدس من الاعتداء على مقدساتها وأراضيها وقيام بعض ذوي النفوس المريضة والضعيفة في تسريب العقارات للمجموعات الاستيطانية في منطقة القدس والخليل عامه وسلوان خاصة.

ودعا المجلس أفراد العائلة إلى الامتناع عن بيع الأراضي والبيوت والعقارات في محافظة القدس والخليل وضواحيها الي أين كان دون الرجوع الي مجلس العائلة واطلاعه.

وقال: "كل من يريد من أفراد العائلة بيع أرض أو عقار فعليه عرض ذلك على العائلة وأبنائها من خلال مجلس العائلة وأخذ الموافقة الخطية قبل إبرام أي اتفاق أو اجراء عقد بيع للعقار الذي يملكه أو ينتفع به".

وأضاف: "في حالة عدم رغبة العائلة وأفرادها بالشراء فلا بد من عرض أي مشتري للعقار على مجلس العائلة وأخذ الموافقة المسبقة على البيع من مجلس العائلة ومن جميع الجهات المختلفة".

وحذر المجلس من أن من لا يلتزم بمضمون ما ذكر أعلاه يتحمل لوحده كامل المسؤولية في حال تسريب العقار، وتخلي العائلة ومجلسها المسؤولية التامة عن ذلك، ويعرض نفسه للعقوبات من العائلة بالمقاطعة الاجتماعية وقد تصل إلى البراءة التامة منه ومن يتعاون معه.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
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#تسريب
#عقارات
#الاستيطان
#الاحتلال

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