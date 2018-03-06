مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يستهدف المزارعين بغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 8 فلسطينيين من مناطق جنين والخليل ونابلس ورام الله وقلقيلية، خلال حملة مداهمات ليلية. ويدعي الجيش أنه ضبط سلاحين من بيت أمر ومدينة الخليل.

وقام جنود ببرج عسكري إسرائيلي صباح اليوم، بإطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واندلعت مواجهات ليلية مدينة نابلس ومخيم جنين تخللها مداهمة وتفتيش منازل المواطنين في بلدة طمون قضاء محافظة طوباس. وخلال حملة الاعتقالات أطلقت أعيرة نارية نحو قوات الجيش في جنين ولم تقع إصابات.

كما داهمت عددا من المنازل بشارع مؤتة بالجبل الشمالي، منها منزل يعود لعائلة العاصي، بحثا عن الشاب عبد الحكيم العاصي منفذ عملية الطعن التي وقعت الشهر الماضي قرب سلفيت.

واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة فاطمة فادي جرار وإبراهيم كامل الشلبي، فيما اعتقلت من مدينة نابلس كل من إسلام أبو كشك، أمير السركجي ، عامر السركجي، أحمد الجمل.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بيت لحم وهم : محمد الخطيب، محمد عبيات، عاهد الخطيب، أكرم محمد موسى

واعتقل معتصم رمضان عواودة ومحمود رمضان عواودة من بلدة دوارا جنوب الخليل.

أما في بلدة بيت أمر شمال الخليل، أفاد الناشط الإعلامي محمد عوض بتسليم قوات الاحتلال الأسيرين المحررين زياد أحمد العجوري (37 عاما) وسامي أحمد أبو جودة (22 عاما) بلاغي مقابلة لمخابرات الاحتلال، بعد اقتحام منزليهما.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق في المواجهات التي اندلعت مع جنود الاحتلال في البلدة.