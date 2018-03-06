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هنية: غزة لن تكون مقرا للإضرار بالأمن القومي المصري

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 07:08

هنية: غزة لن تكون مقرا للإضرار بالأمن القومي المصري
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "قطاع غزة على فوهة البركان ومن الممكن أن ينفجر، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها"، موضحا أن هناك إدراكا مصريا لخطورة الأوضاع الإنسانية.

وأضاف هنية في مقابلة مع الصحفيين عقب اجتماع مع الفصائل والقوى، الإثنين، أن هناك توجها مصريا لمعالجة الأزمات في قطاع غزة سواء معبر رفح أو البضائع والمشاريع التنموية.

وأوضح أن لقاءات حماس مع الفصائل طبيعية وتندرج في سياق سياسة الحركة لتعزيز التعاون والتشاور مع الفصائل؛ خاصة وأننا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة وأنها جاءت بعد زيارة مع مصر.

وأضاف: "وضعنا الفصائل بصورة المباحثات التي أجرتها حماس مع مصر التي ارتكزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والشعب الفلسطيني، والملف السياسي خاصة ما يتعلق بصفقة القرن والتطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية والقدس وقضية اللاجئين".

وأكد رئيس المكتب السياسي أن المصالحة هي خيار استراتيجي لحماس؛ لكنها بحاجة لقوة دفع إضافية، داعيًا "الإخوة في رام الله (قيادة السلطة) لقرار أكثر جرأة لتحقيق المصالحة".

وقال: "الوقت أصبح سيف على رقابنا جميعًا وخاصة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن صفقته، والتطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية والقدس وقضية اللاجئين".

وفد حماس برئاسة هنية يعود إلى غزة بعد زيارة القاهرة
عاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على رأس وفد من حركته إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في ختام زيارة إلى القاهرة، التقى خلالها مسؤولين مصريين، بحسب ما أعلنت الحركة.
 

وشدد هنية على أننا نعبر اليوم كفلسطينيين عن رفضنا المطلق لـ "صفقة القرن"، فشعبنا لن يسمح بتمريريها معتمدا على العمق العربي والاسلامي واستمعنا من مصر كلاما مهما في هذا الاتجاه.

وأكد تمسك الشعب الفلسطيني بثوابت القضية الفلسطينية، خاصة القدس وحق العودة، "نحن طالبنا اليوم أن تكون الاستراتيجية الفلسطينية في المرحلة القادمة على رأسها مواجهة صفقة القرن بموقف فلسطيني موحد".

وذكر هنية أن جمهورية مصر حريصة على إنجاح المصالحة الوطنية، موضحًا أن حركته قدمت جميع الشواهد التي تدلل على صدقية حماس في المصالحة، "هم سيمارسون دورهم المنوط بهم، نأمل النجاح، وننحن سنساعد مصر".

وشدد على أن "الأمن القومي المصري هو أمننا، وهناك خطر مشترك موجود في المناطق الحدودية، وهناك تقدير مصري للأمن في غزة، وغزة لن تكون مقرا للإضرار بالأمن القومي المصري".

وبين أن حماس "تجاوزت أزمة الثقة مع مصر، ونحن في مرحلة بناء ثقة قوية مع مصر، ومصر لم تنظر لغزة مصدر تهديد للأمن القومي المصري؛ بل مصدر لتأمين مصر والحدود".

وبخصوص الحراك الشعبي لمسيرة العودة الكبرى، دعا رئيس المكتب السياسي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات أن يتجهّزوا لمسيرة العودة، ونقول لكل العالم فلسطين في قلوبنا وحق العودة لن يضيع".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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