اعتقال 3 فلسطينيين بينهم طفلة بعد أن ضربها مستوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 3 فلسطينيين، بينهم طفلة بعد أن اعتدى عليها مستوطن بالضرب.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال اعتقلت الطفلة جمالات إبراهيم محمد أبو قبيطة (13عاما) عقب اعتداء مستوطن عليها بالضرب، واتهامها بمحاولة طعنهِ، في الوقت الذي كانت تتواجد فيه بأرض والدها.

وأضاف الجبور أن المستوطن ضرب الطفلة أثناء ذهاب والدها لتقديم شكوى ضد عدد من مستوطني "متسبي يائير" الذين استباحوا 6 دونمات من أرضه التي تقع في قرية منيزل قرب ما تسمى مستوطنة "بيت يتير"، ورعوا ماشيتهم في أرضه، وخربوا مزروعاته الشتوية.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وأوضحت "وفا" أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة العيسوية، واعتقلوا الشابين محمد زكريا عليان وأنس درباس، وتمركزوا في الساحة الأمامية لمسجد الأربعين وسط البلدة.

يُذكر أن البلدة تخضع لحصار عسكري مشدد منذ أكثر من شهر.