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منذ إعلان ترامب: 19 شهيدا و1083 جريحا بغزة

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 13:37

منذ إعلان ترامب: 19 شهيدا و1083 جريحا بغزة
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن 19 مواطنا بينهم 3 أطفال قد استشهدوا منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت الوزارة، في بيان أن عدد المصابين جرّاء أحداث المواجهات على حدود القطاع، بلغ 1083 جريحا.

وأوضحت أن الشهداء سقطوا في مناطق مختلفة من القطاع، 7 من مدينة غزة، و5 شمالي القطاع، و2 في مدينة خانيونس، و2 في مدينة رفح، و3 وسط القطاع.

ووثّقت الوزارة إصابة 238 طفلا فلسطينيا من بين إجمالي الإصابات، وحوالي 18 سيدة، ونحو 827 شاب ورجل.

ولفتت إلى أن نسبة الأطفال والنساء الجرحى بلغت حوالي 23.9% من إجمالي عدد الإصابات.

وفي السياق، رصدت الوزارة استهداف الجيش الإسرائيلي لـ15 سيارة إسعاف بشكل مباشر وتعرضها لأضرار بالغة؛ الأمر الذي تسبب بإصابة طواقمها الطبية بـ"الاختناق الشديد"، جرّاء قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وتشهد مناطق قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، مظاهرات شعبية فلسطينية، مساء أيام الجُمَعْ من كل أسبوع، احتجاجًا على قرار "ترامب"، في 6 كانون الأول 2017، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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#إعلان ترامب
#القدس المحتلة

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