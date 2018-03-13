الاحتلال يعتقل امرأة و5 فتية باقتحام العيساوية

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، امرأة مقدسية وخمسة فتية خلال اقتحامها قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية، ونفذت حملة اعتقالات فيها، حيث اعتقلت السيدة ابتسام عبيد– والدة الفتى المعتقل نايف، واستدعت زوجها للتحقيق معه.

وذكر محامي مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من الفتى سعدي وسام الرجبي (12 عامًا)، محمد ماهر غزاونة (13 عامًا)، نادر مازن محيسن (17عامًا)، نايف وسيم عبيد (15 عامًا) ويوسف محمد درويش (15 عامًا).

بدوره، أوضح عضو لجنة أهالي الأسرى المقدسيين محمد أبو الحمص أن سلطات الاحتلال تعتقل النساء من العيساوية في أسلوب جديد للضغط على الأهالي، لافتًا إلى أنها اعتقلت خلال الفترة الماضية 4 سيدات "أمهات أو زوجات معتقلين"، وأفرج عنهن بعد ساعات من التوقيف.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس الاثنين القرية من مدخلها الشرقي، ونفذت حملة اعتقالات طالت عددًا من الفتية والشبان.

وتتعرض القرية بشكل متواصل لسلسلة اعتداءات إسرائيلية، تتمثل في الاقتحامات والاعتقالات اليومية، وإغلاق لمدخلها الرئيس، بالإضافة لعمليات هدم للمنازل ومصادرة للأراضي، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على سكانها.

واحتجاجًا على انتهاكات الاحتلال المستمرة، يواصل العشرات من أهالي القرية أداء صلاة الجمعة أمام مدخلها الغربي، وسط تواجد مكثف من جنود الاحتلال.