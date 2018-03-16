الهباش يحرض على حماس ويدعو لفرض عقوبات على غزة

نددت حركة حماس بتحريض مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس للشؤون الدينية، محمود الهباش خلال خطبة الجمعة، الدعوة لفرض عقوبات جديدة ضد غزة.

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي أنّ هذا التحريض يعكس نوايا مبيتة ضد غزة، وأن تفجير بيت حانون هو عمل مدبر يهدف إلى تبرير عقوبات السلطة بحق أهل غزة .

وقال قاسم إن "هذا الخطاب يعكس استخدام السلطة في رام الله للمنابر التخوين وتمزيق النسيج الوطني".

وكان عضو مركزية فتح روحي فتوح، قد دعا إلى تشكيل محكمة دولية على غرار محكمة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، للتحقيق في حادثة بيت حانون.

وتواصل حركة فتح تحريضها ضد حماس منذ الدقائق الأولى للإعلان عن الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي في غزة، رغم إعلان وزارة الداخلية في القطاع عن تشكيل لجنة أمنية عليا للتحقيق في الحدث والتوصل لنتائج ايجابية في عمليات التحقيق.

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الجمعة، إن "تفجير بيت حانون كان يهدف إلى اغتيال غزة وليس اغتيال الحمد الله".

ولفت أبو زهري في تغريدة له على "تويتر" على أن "محاولة صناعة الحمد الله كأحد خلفاء عباس فشل فشلا ذريعا لأننا نتحدث عن مسرحية فاشلة وأشخاص فاشلين".

وكانت عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال وصوله قطاع غزة منتصف الأسبوع الماضي دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية بغزة.

وسرعان ما وجه الإعلامي الرسمي للسلطة الفلسطينية وقادة في حركة حماس الاتهام لحركة حماس بالمسؤولية عن هذا التفجير وأنه يهدف لتعطيل المصالحة، فيما استنكرت حماس بشدة هذا التفجير.