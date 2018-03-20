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الاحتلال ينظر الخميس المقبل في تسليم جثمان السراديح

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 11:18

الاحتلال ينظر الخميس المقبل في تسليم جثمان السراديح
الشهيد السراديح
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، حددت جلسة، ظهر الخميس المقبل، للنظر في التماس الهيئة المقدم للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح.

وتقدم محامي الهيئة محمد محمود، يوم أمس، بالتماس عاجل للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد بشكل فوري، بعد عدم التزام النيابة الإسرائيلية بقرارها الذي صرحت به الإثنين الماضي؛ أنها ستسلم جثمان الشهيد ياسين السراديح (33 عاما) من أريحا، خلال 72 ساعة.

وستُعقد الجلسة الخميس المقبل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا للنظر في الالتماس.

يُذكر أن قوات الاحتلال أقدمت على إعدام الشهيد السراديح قبل ثلاثة أسابيع، برصاصة أسفل البطن، والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، بعد لحظات من اعتقاله.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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