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مستوطنون يعتدون على تلاميذ جنوب الخليل

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 12:59

مستوطنون يعتدون على تلاميذ جنوب الخليل
(أ.ف.ب.) أرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح، اليوم الثلاثاء، على تلاميذ فلسطينيين أثناء ذهابهم لمدرستهم في قرية التوانة ببلدة يطا جنوب الخليل.

وأكّد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور لـ"وفا"، إصابة التلاميذ برضوض وكدمات، وعُرف منهم؛ ريم وإبراهيم وجبر وشيماء عوض، وكفاح وحمزة وانشراح أبو جندية، وعز الدين مخامرة.

بدوره، أشار رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي لــ"وفا"، إلى أن اعتداء المستوطنين على التلاميذ في المنطقة؛ يندرج ضمن سلسلة من انتهاكات الاحتلال التي تستهدف المواطنين في المنطقة، لإرغامهم على الرحيل من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على التلاميذ الذين أصبحوا يعانون جراء حالة الخوف التي تُصاحبهم أثناء ذهابهم من وإلى المدرسة، ما أثر على حياتهم اليومية وتحصيلهم العلمي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#طلاب فلسطينيون
#مدرسة فلسطينية
#الخليل
#جنود الاحتلال
#اعتداء

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