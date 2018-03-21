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تعميم صورة المشتبه بمحاولة اغتيال الحمد الله وأنباء حول القبض عليه

تاريخ النشر: 21/03/2018 - 20:32

تعميم صورة المشتبه بمحاولة اغتيال الحمد الله وأنباء حول القبض عليه
أنس عبد المالك أبو خوصة
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

عمَّمت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، صورة للشاب أنس عبد المالك أبو خوصة، الذي يُعتَقد أنه المتهم الرئيسي، بالوقوف خلف محاولة اغتيال رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، الأسبوع الماضي في شمال القطاع.

ونشرت الوزارة صورة أبو خوصة، وطلبت من الفلسطينيين إبلاغ جهاز الشرطة أو العمليات المركزية في الوزارة، في حال كانت لديهم معلومات حوله أو على علم بمكان اختبائه.

وذكرت وسيلة إعلام فلسطينيّة، أنباء تُفيدُ بأن الداخلية بغزّة، نجحت، وألقت القبض على أبو خوصة، لكن لا يوجد أي تأكيد رسميّ لحد اللحظة.

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ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الحمد الله
#محاولة اغتيال
#غزة

تعميم صورة المشتبه بمحاولة اغتيال الحمد الله وأنباء حول القبض عليه

من عرب 48

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