غزة: اعتقال أبو خوصة ومقتل 2 من رجال الأمن

قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، إن أنس أبو خوصة المتهم الأول بتفجير موكب رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد لله اعتقل، فيما قتل إثنين من عناصر الأمن في اشتباكٍ مسلح وقع في وسط قطاع غزة، هما زياد الحواجري وعماد أبو سويرح.

وأضافت المصادر ان اصابات وقعت في صفوف عناصر الأمن في قطاع غزة، خلال تبادل إطلاق نار في مخيم النصيرات وسط القطاع، مؤكدة اعتقال المتهم أنس أبو خوصة بعد إصابته.

وأفادت المصادر، أن عناصر الأمن اقتحموا مقبرة الشوفاني غرب النصيرات في محيط صالة الوادي وتبادل إطلاق نار مع 3 مسلحين، والحديث يدور عن وقوع إصابات.

وحاصرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم الخميس، منزلا شمال الزوايدة وسط قطاع غزة، حيث أفيد بسماع دوي تبادل إطلاق نار.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام فلسطينية بغزة، فقد سجلت إصابات خلال اشتباك مسلح بين الشرطة ومسلحين مطلوبين بمنطقة غربي النصيرات وسط قطاع غزة، التي أكدت أن الأجهزة الأمنية بغزة تحاصر منزلا شمال الزوايدة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية سقوط قتلى جراء الاشتباك.

وجاءت محاصرة المنزل في ظل حالة استنفار قصوى في أوساط الأجهزة الأمنية في غزة بحثا عن المطلوب أبو خوصة المتهم الرئيس في تفجير موكب الحمد الله في غزة الأسبوع الماضي.

وشهدت شوارع غزة حواجز أمنية يجري خلالها تفتيش السيارات والتدقيق في هوية ركابها.

وكانت وزارة الداخلية في غزة أعلنت عن مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات عن المطلوب أبو خوصة، فيما طلبت حماس من السكان التماس العذر للإجراءات الأمنية المتخذة.

بدورها، دعت وزارة الداخلية في بيان مقتضب وسائل الإعلام إلى التروي وعدم نشر أخبار غير دقيقة.