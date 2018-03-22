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فتح: ملاحقة حماس لمفجري موكب الحمد الله غير قانوني

تاريخ النشر: 22/03/2018 - 14:13

فتح: ملاحقة حماس لمفجري موكب الحمد الله غير قانوني
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

 وجهت حركة فتح، اليوم الخميس، انتقادات شديدة اللهجة إلى لحركة حماس وتعاملها مع ملف التحقيق ومطاردة المتشبه بهم في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، بغزة في الأسبوع الماضي، وقالت فتح في بيانها إن "كل ما يحدث في قطاع غزة من اتهام وملاحقة وقتل في قضية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله قبل أيام خارج عن القانون".

وذكر رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب، في تصريح متلفز لتلفزيون "النجاح" أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته وإذا لم تتمكن الحكومة في غزة من الألف إلى الياء فإن كل ما يحدث خارج القانون والشرعية".

وأضاف أن "حركة حماس ظهرت علينا أمس باتهام أنس أبو خوصة بأنه خلف التفجير واليوم صباحًا داهمت المكان الذي يتواجد فيه وعائلته وهناك إراقة للدماء للأسف الشديد".

وأشار الجاغوب إلى أن "الحديث هنا عن شخص متهم.. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته.. نحن لم نسمع أقوال أبو خوصة أو أقوال أناس أخرين".

وشدد على أن "كل ما يحدث من عملية القتل للمدانين هو خارج القانون والشرعية الفلسطينية، والمطلوب من حماس تسليم الأمن الداخلي كما اتفقنا وإعادة السيطرة للشرطة الشرعية".

وقال: "حتى إذا كان هذا الرجل (أبو خوصة) هو المتهم الرئيس فهناك محاكم يعرض عليها حتى يأخذ الجزاء القانوني أما إعدامًا أو شنقًا.. هذا إذا تثبت عليه التهمة التي تدعيها حماس".

وأضاف "حماس لو سلمت من 9 أشهر الأمن الداخلي في قطاع غزة هل نستطيع أن نقول أنها مسؤولة عن هذا التفجير أو أنها خططت له.. سنقول إن على حكومة التوافق التحقيق".

واستشهد شرطيان وأصيب عدد آخر صباح اليوم الخميس خلال اشتباك مسلح مع مطلوبين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أعلن عن مقتل أبو خوصة متأثرا بجراحه.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة كشفت رسميًا مساء أمس الأربعاء، أن المطلوب أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة، هو المتهم الرئيس باستهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأسبوع الماضي.

ورصدت الوزارة خلال بيان لوسائل الإعلام مبلغاً قدره (5000 دولار) لمن يدلي بمعلومات تفيد بإلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعقب أثاره وإلقاء القبض عليه.

وكانت عبوة ناسفة استهدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعد دخوله قطاع غزة يوم 13 مارس الجاري أثناء توجهه لافتتاح محطة صرف صحي في شمال القطاع، وكان برفقته رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حماس
#فتح
#أبو خوصة
#اشتباك مسلح
#رامي الحمد الله

من عرب 48

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