مواجهات واعتقالات بشعفاط وعناتا لليوم الثاني

لليوم الثاني على التوالي شهد مخيم شعفاط وضاحية السلام وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت 17 فلسطينيا.

وتواصل قوات الاحتلال حملة الاعتقالات والمداهمات لمنازل في مخيم شعفاط وحيي رأس خميس وشحادة وضاحية السلام وعناتا لليوم الثاني على التوالي، إذ اعتقلت أمس 20 شابًا بينهم 3 أطفال.

وحسب الناطق بلسان حركة فتح في المخيم ثائر فسفوس أن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت شعفاط من عدة مداخل وانتشرت بحي رأس خميس وشحادة وضاحية السلام وعناتا، مستعينين بمروحية حلقت لعدة ساعات طيلة فترة الاقتحام.

وذكر أن القوة المقتحمة اعتقلت نحو 17 مواطنًا من المناطق الثلاثة وأغلبيتهم من الشباب، عرف من بينهم المقدسي إبراهيم جميل علقم، ونجليه محمود وجميل.

فيما قال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا مخازن تعود للشاب أدهم الهندي، تحوي معدات وأدوات للأفراح، وقاموا بتفتيشها وتدمير معظم محتوياتها.

كما لفتوا إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند المدخل الرئيس للمخيم، بينما داهمت المنازل برفقة الكلاب البوليسية.

وبين أن من بين المعتقلين: محمود وجميل وإبراهيم علقم، رعد الطويل، سماح ابو زايد، منتصر الرشق، إياد زيادة، امين زيادة، خليل زيادة، مصطفى فلفل البياع، معاذ فلفل البياع، ضرار مصلح محمد علي، يوسف مصلح محمد علي، احمد مصلح محمد علي، أحمد السلايمة من ضاحية السلام، اياد هيكل العمواسي من عناتا.