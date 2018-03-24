الاحتلال يقتحم برطعة ويداهم منازل أقارب الشاب علاء قبها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة برطعة جنوب غرب جنين وداهمت عدة منازل.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عدة منازل لأقرباء الشاب علاء قبها سائق المركبة الذي أُصيب في حادث سير بالقرب من حاجز عسكري "دوتان" في السادس عشر من الشهر الجاري وادعى الاحتلال وقتها أنه نفذ عملية دهس متعمدة لعدد من جنوده.

وعُرف من أصحاب المنازل التي عاث الاحتلال خرابا بمحتوياتها بعد استجواب ساكنيها كل من؛ حكم جاد، هيثم جاد، معتصم جاد قبها، وجميل خطيب.

يُذكر أن حادث السير المذكور أسفر عن مصرع جنديين واصابة آخرين بجروح، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قبها وهو مصاب بجروح طفيفة.

وتتعرض البلدة منذ ذلك الحين لعمليات اقتحام متكررة.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في الجلمة، مدّدت يوم الإثنين الماضي، ولمدة تسعة أيام؛ اعتقال الشاب قبها، الذي ينسب له الاحتلال تنفيذ عملية دهس، الجمعة، قتل فيها اثنان من جنود الاحتلال، وأُصيب اثنان آخران قرب مستوطنة "مفو دوتان".

ورغم ادعاءات جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك) أن قبها نفذ العملية بدوافع قومية، بحسب موقع "واللا" الإلكتروني، إلا أن قبها يصر على أن الحديث عن حادث سير.

وكان قد سُمح لمحاميه، مهند بويرات، بمقابلته، بعد المداولات في المحكمة، للمرة الأولى منذ الحادثة التي وقعت الجمعة الماضي.

ويُصر قبها على أن الحادث لم يكن متعمدا. ويؤكد أنه بعد الحادث خرج بنفسه من المركبة، ولم يقترب أبدا من بنادق الجنود الملقاة على الأرض. ويضيف أنه طلب من فلسطينيين مروا في المكان أن يتوجهوا لطلب المساعدة من الجنود على الحاجز العسكري قرب مستوطنة "مفو دوتان".