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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم وينصب حواجز بالضفّة

تاريخ النشر: 25/03/2018 - 08:19

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم وينصب حواجز بالضفّة
جنود الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا من حي "المسلخ" وسط مدينة بيت لحم.

وأوضحت "وفا"، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب معتصم محمد العروج (21 عاما)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

على خط موازٍ، نصبت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، حواجز عسكرية في محافظة جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مفترق بلدة عرابة قضاء جنين، وآخر بالقرب من قرية بئر الباشا جنوب جنين على شارع جنين- نابلس، وحاجزا على مدخل قرية عرانة شرق المدينة، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

وفي السياق، لا تزال قوات الاحتلال تكثف من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات المحافظة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاحتلال
#اعتقال شاب

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