القسام تبدأ مناورات "الصمود والتحدي" في غزة

بدأت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح اليوم الأحد، بإجراء مناورات دفاعية في قطاع غزة تحمل اسم "الصمود والتحدي".

وسائل الإعلام الإسرائيلية، قالت إن إعلان القسام عن مثل هذه المناورة يعتبر تطورا جديدا في تكتيكات القسام، ويبعث برسائل عدة مفادها بأنه جاهز للمواجهة مع إسرائيل.

وتأتي هذه المناورات بعد ساعات من قصف الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وكذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التصعيد ولغة التهديد والوعيد التي تعتمدها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والتحذيرات من مواجهة عسكرية شاملة مع قطاع غزة.

كما وأطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة مساء السبت، النار صوب طائرة مسيرة للاحتلال كانت تقوم بالتقاط الصور فوق القطاع، فيما أفاد جيش الاحتلال بإضرام النيران في آلة للبحث عن الأنفاق في موقع للحفر شمال دير البلح.

وسيسمع خلال المناورات أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها القسام أو أي فصيل من فصائل المقاومة في غزة عن مناورات دفاعية في القطاع.

ويأتي إعلان القسام عن المناورات بعد سلسلة مناورات أجراها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، كانت إحداهما مع الجيش الأميركي، استعدادا لأي مواجهة على الجبهات المختلفة.