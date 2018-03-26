جنود الاحتلال يعتدون على 4 أسرى أطفال خلال اعتقالهم

نقل تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إفادات لأربعة أسرى أطفال يقبعون في معتقل "عوفر"، يروون من خلالها ما تعرضوا له من اعتداءات همجية وقاسية خلال عملية اعتقالهم.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المعتقل عميد كتيفي (17 سنة) من مخيم عين السلطان في أريحا، بعد أن هاجمه 10 جنود وقاموا بضربه بأعقاب بنادقهم على بطنه وركله ببساطيرهم العسكرية، واقتيد بعدها إلى معسكر قريب من دير حجلة، وبقي في العراء لساعات طويلة دون طعام أو شراب، وتم نقله فيما بعد إلى مستوطنة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي القدس للتحقيق معه.

وتعرَّض الطفل مالك أبو عليا (14 سنة)، للضرب الشديد وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين خلال عملية اعتقاله من منزله في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، كما نكلت قوات الاحتلال بالقاصر معين عقيلي (17 سنة) من سكان مخيم عين السلطان في أريحا، بعدما هاجمه عدد من الجنود في الطريق، وقاموا بطرحه أرضا وجرّه لمسافات طويلة، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة في مختلف أنحاء جسده.

ووثَّقت الهيئة اعتداء جيش الاحتلال على الأسير القاصر محمد أبو نعيم (17 سنة) من قرية المغير شمال شرق رام الله، بالضرب المبرح أمام مرأى من عائلته، وتم نقله بعدها إلى معسكر قريب من قرية سنجل، حيث احتجز لساعات تعرض خلالها للضرب والتنكيل، وتم اقتياده فيما بعد إلى مركز توقيف "بينيامين" للتحقيق معه.