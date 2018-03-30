غزة: 7 شهداء ونحو 550 إصابة

سقط سبعة شهداء في قطاع غزة اليوم، الجمعة، على وقع فعاليات "مسيرة العودة الكبرى"، حيث احتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة قرب الشريط الحدودي العازل، اليوم الجمعة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي كل المناطق المتاخمة للشريط الحدودي منطقة عسكرية من مغلقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الشهداء السبعة هم: وحيد نصر الله أبو سمور، محمد كمال النجار، محمود أبو معمر، محمد أبو عمر، أحمد إبراهيم عودة (16 عامًا) وجهاد فرينه (33 عامًا) ومحمود سعدي رحمي، في حين بلغ عدد الإصابات نحو 550.

واستشهد محمد أبو عمر بعد ظهر اليوم الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت سابق، استشهد الشاب محمود أبو معمر (38 سنة) في رفح واستشهد محمد النجار (25 عاما) بنيران الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وتحدثت تقارير فلسطينية عن إصابة أكثر من خمسين بنيران الاحتلال.

وفجر اليوم الجمعة، استشهد شاب وأصيب آخر في محافظة خانيونس في قصف مدفعي إسرائيلي. وأعلن الناطق باسم الصحة، أشرف القدرة، استشهاد المزارع وحد أبو سمور (31 عاما)، وإصابة آخر نتيجة قصف مدفعي استهدف منطقة البركة شمال شرق خانيونس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، ظهر اليوم الجمعة، إن طواقمها قطاع غزة تعاملت مع 165 إصابة بالرصاص الحي، ومن ضمنها إصابات خطيرة بالراس والبطن والظهر. كما أقامت الجمعية منذ الصباح مستشفى ميداني شرق غزة والآن بصدد إقامة مستشفى آخر شرق جباليا للاستجابة للعدد الكبير من المصابين في تلك المنطقة.

وأوردت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الإصابات نحو 550 إصابة متفرقة بين الإصابة بالرصاص الحي والرصاص المطاطي والاختناق بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء احتشاد المتظاهرين.