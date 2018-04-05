مقتل 3 إسرائيليين و10 عمليات خلال آذار

أفاد تقرير "حصاد المقاومة" خلال شهر آذار /مارس الماضي، وقوع 368 عملية للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة، شمل عمليات إطلاق نار تجاه أهداف للاحتلال، وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة وعبوات ناسفة، بالإضافة للمواجهات وصد اعتداءات المستوطنين.

ونفذت المقاومة عمليتي طعن و6 عمليات إطلاق نار، وعملية دهس واحدة، ومحاولة طعن، كما شهدت مناطق الضفة والقدس 153 مواجهة، أدت في مجملها لمقتل 3 إسرائيليين، اثنين منهما في دهسًا عند مدخل مستوطنة "مفتو دوتان" جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، نفذها الشاب علاء قبها من جنين.

وفي السياق أصيب 16 إسرائيليا، فيما استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب 458 آخرون بجراح متفاوتة، خلال المواجهات التي اندلعت في أنحاء الضفة الغربية.

وشهدت محافظات رام الله ونابلس والقدس على التوالي، أعلى معدل في عدد المواجهات بواقع 87 و68 و52 على التوالي، كما سجلت 49 مواجهة في قلقيلية والخليل بالتساوي، و33 مواجهة في بيت لحم، و15 مواجهة في أريحا، و9 في جنين، و4 في سلفيت، وانفردت طولكرم وطوباس بمواجهة واحدة في كلٍّ منهما من إجمالي 153 مواجهة في أنحاء الضفة الغربية.