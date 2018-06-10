الاحتلال يخطر فلسطينيين بهدم منازلهم في عرب الزوايدة

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من عرب الزوايدة في النويعمة شمال أريحا بإخلاء منزليهما قيد الإنشاء تمهيدا لهدمها بذريعة وجودهما في منطقة (ج).

وتقوم سلطات الاحتلال بتوزيع الإخطارات بغية إخلاء أماكن السكن لتقوم جرافات الاحتلال فيما بعد بالتجريف والهدم وتشريد السكان.

وتستهدف قوات الاحتلال إزالة الحي بالكامل وتعتبر وجوده غير مرخص بنظرها ولا تعترف به تابعا لبلدة النويعمة.

وعرف من المواطنين المهددة منازلهم بالهدم المواطنين محمود حسين محمد زايد ويملك منزل مسطح بناء 80 مترا مربعا من الباطون المسلح، والمواطن علي محمد حسين زايد ومنزله 90 مترا مربعا باطون مسلح.

ووصف محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، هذه الممارسات أنها استمرارا لسياسة الاحتلال في التهجير القسري ومحاولة تفري غ وإغلاء الأغوار الفلسطينية من أصحاب الأرض، مشيدا بصمود المواطنين ومقاومتهم لكل أشكال التهجير والمضايقة وإن السلطة لن تدخر جهدا في تقديم كل الدعم لصمودهم.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال يواصلون استهداف عرب الزوايدة بشكل متكرر، فتارة يصادرون طوب البناء، وتارة يطردون رعاة الأغنام من المنطقة الواقعة بين النويعمة وتجمع عزب الزوايدة والحزام الاستيطاني في المنطقة، إضافة إلى إخطار جميع سكان الحي بشكل تراكمي.