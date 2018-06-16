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إنقاذ العشرات عقب اشتعال النيران بمطعم ببيت جالا

تاريخ النشر: 16/06/2018 - 11:45

إنقاذ العشرات عقب اشتعال النيران بمطعم ببيت جالا
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

نجحت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، من تخليص وإنقاذ مائة شخص والسيطرة على حريق شب، اليوم السبت، داخل مستودع أحد المطاعم في مدينة بيت جالا.

وذكر الدفاع المدني في بيان أن طواقمه التي هرعت إلى المكان عملت على إخلاء المواطنين دون أن تقع إصابات، بينما تم حصر الأضرار في غرفة التخزين داخل المستودع.

وأكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أن قوة من الشرطة تحركت من مركز مدينة بيت جالا إلى مكان الحريق، وشرع محققو المباحث بإجراء الكشف اللازم وفتح تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق.

 

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من عرب 48

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