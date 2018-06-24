مواجهات واعتقالات والاحتلال يضبط أسلحة وأموال بالضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، تم خلالها اعتقال 8 فلسطينيين، زاعما ضبط أسلحة ووسائل قتالية في عمليات المداهمة التي تستخدم في مقاومة الجيش والمستوطنين، كما تم مصادر مبالغ مالية.

وذكر الجيش في بيانه لوسائل الإعلام أن المعتقلين مطلوبون لأجهزته الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وادعى الجيش مصادرة أموال مخصصة لأغراض "الارهاب" وفق قوله من بلدة حلحول شمال الخليل، إضافة إلى ضبطه أسلحة في الخليل وبلدة سلواد قضاء رام الله.

في محافظة الخليل، أعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد فوزي الرجبي بعد اقتحام منزله وتفتيشه في مدينة الخليل.

كما جيش الاحتلال عددا من الأسرى المحررين والمواطنين بلاغات مقابلة لمخابراتها بعد اقتحام منازلهم في بلدة حلحول شمال الخليل، عرف منهم أيمن جبارات، ممدوح أبو عصبة، وتفتيش منزلي الأسيرين محمد خليل البو وإياد باجس البو في البلدة.

وفي محافظة بيت لحم، أفادت المصادر باعتقال عددا من المواطنين من بينهم عياد الهريمي ورمزي الهريمي ومحمود شويكي، فيما سلّم الشاب محمد شحادة من مخيم الدهيشة نفسه لقوّات الاحتلال وهو المتهم بتنفيذ عملية الدهس قرب بلدة الخضر مساء أمس السبت.

كما اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية عدة قرى في محافظة رام الله وسط الضفة المحتلة واعتقلت شابًا لدى اقتحامها لقرية المغير.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية اقتحمت القرية وداهمت منزلًا واعتقلت الشاب أنور منير أبو عليا ونقلته إلى جهة مجهولة.

وداهمت قرية عارورة شمالا وشرعت باقتحام المنازل وسط اندلاع مواجهات في أرجاء القرية تخللها إطلاق الجنود للقنابل الغازية والصوتية، فيما رشق عشرات الشبان قوات الاحتلال بالحجارة وأغلقوا الطرقات أمام الدوريات العسكرية.

وخلال الاقتحام اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل، فيما انتشرت قوة من المشاة في شوارعها، وسط حالة توتر خلال ساعات الليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مزارع النوباني وسلمت شبانا تبليغات لمراجعة المخابرات في سجن "عوفر" قرب رام الله.

واندلعت مواجهات واسعة مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالًا، فيما اعتقلت ثلاثة شبان وأصابت مواطنًا بالضرب المبرح.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا المخيم واشتبكوا مع شبان وأطلقوا القنابل المسيلة للدموع باتجاه المواطنين واعتقلوا 3 شبان هم: محمد فحماوي وهيثم مرعي ومحمد فودة.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على شقيق الأسير فودة أمام والده خلال اعتقاله ما أدى إلى نقل والده للمستشفى للعلاج على إثر ذلك.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب مداهمة منزله في مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب نظام نصر خدرج وفتشوا منزله، كما داهموا شققًا في المنطقة وفتشوها.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.