نابلس: مستوطنون يحرقون 300 شجرة زيتون

أحرق مستوطنون، مساء اليوم، الأحد، 300 شجرة زيتون تعود لمزارعين فلسطينيين، قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن "مستوطنين من مستوطنة جلعاد أطلقوا بالونا حارقا صوب أراضٍ لفلسطينيين في بلدة تل؛ ما تسبب بإحراق 300 شجرة زيتون".

وأضاف أنهم أطلقوا الجسم الحارق من المستوطنة الواقعة غرب مدينة نابلس، التي يحرسها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويعتدي مستوطنون في محيط نابلس على فلسطينيين؛ إذ قال دغلس إنهم "من أكثر المستوطنين عنفا في الضفة الغربية، ويحظون بحماية كاملة من الجيش".

وتفيد بيانات سابقة لهيئة شؤون الجدار والاستيطان (حكومية)، بوجود 196 مستوطنة في الضفة الغربية، وأكثر من 200 بؤرة (مستوطنات لم تحصل على ترخيص من حكومة الاحتلال)، يقيم فيها أكثر من 700 ألف مستوطن.