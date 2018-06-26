جرافات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة بيت حنينا

أقدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس بحراسة مشددة للشرطة وعناصر أجهزة الأمن، على هدم منزل في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات شرطية للاحتلال بيت حنينا ونصبت الحواجز العسكرية واعقت تنقل السير وفرضت طوقا أمنيا على أحد الأحياء السكنية الذي تم مداهمته ومحاصرته ومهدت للجرافات التي شرعت بهدم المنزل.

وحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا في محيط المنطقة وتمنع الصحافيين والمواطنين من الاقتراب من مكان الهدم.

وفي سياق متصل، أجبرت بلدية الاحتلال عائلة شويكي على هدم منزليها بيدها في حي واد ياصول ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال وائل شويكي إن عائلته اضطرت لهدم منزلين قيد الإنشاء بدأت في بنائهما مطلع أيار/مايو الماضي في واد ياصول، وذلك تفاديًا لدفع غرامات مالية وتكاليف أجرة الهدم لطواقم بلدية الاحتلال.

ولفت إلى أن طواقم البلدية اقتحمت خلال الفترة الماضية منزله مرتين، وسلمته قرار الهدم الإداري بحجة البناء دون ترخيص.

يذكر أن العائلة بدأت بعملية هدم ما تم بنائه من الطوب والحديد والخشب قبل انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الهدم اليدوي، وإلا ستقوم البلدية بهدم المنزلين وبدفع تكاليف الهدم وغرامة قيمتها 90 ألف شيكل.