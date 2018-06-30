  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الخليل: مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في تل الرميدة

تاريخ النشر: 30/06/2018 - 23:47

الخليل: مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في تل الرميدة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: باسل مغربي

هاجم مستوطنو "رمات يشاي وبيت هداسا" المقامتان عنوة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين في حي تل الرميدة واعتدوا عليهم بالضرب.

وأفادت "وفا" بأن عشرات المستوطنين اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين في تل الرميدة أثناء وجودهم أمام منازلهم؛ وعُرِف منهم المسن راضي أبو عيشة (75 عاما) ومحمد أبو هيكل (60 عاما) وشاهر وبسام أبو عيشة (58 و55 عاما).

وأضافت "وفا" أن الأهالي تصدوا للمستوطنين ودار عراك بالأيدي بين المواطنين والمستوطنين الذين كانوا بحماية جنود الاحتلال المدججين بالسلاح.

وأشار إلى أن المستوطنين توعدوا أثناء خروجهم من الحي جميع سكان تل الرميدة بتنفيذ المزيد من الاعتداءات عليهم في كل الأوقات، وتفوهوا بسيل من الشتائم النابية على المواطنين.

وفي السياق ذاته، اقتحم جنود الاحتلال منزل المواطنين مفيد وزيدان الشرباتي في شارع الشهداء واعتلوا سطحه بزعم تعرض المستوطنين للرشق بالحجارة من المكان، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لدى العائلة خاصة الأطفال.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الاحتلال
#مستوطنون
#اعتداء

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

134 شهيدًا و15 ألف جريح منذُ انطلاق مسيرات العودة
134 شهيدًا و15 ألف جريح منذُ انطلاق مسيرات العودة

2018-06-30

غزة: قتيلان و8 إصابات ثلاثٌ منها خطيرة في انفجار الشجاعية
غزة: قتيلان و8 إصابات ثلاثٌ منها خطيرة في انفجار الشجاعية

2018-06-30

هيئة الأسرى تُقدّم شهادتها للمقرر الخاص للأمم المتحدة
هيئة الأسرى تُقدّم شهادتها للمقرر الخاص للأمم المتحدة

2018-06-29

الأكثر قراءة

غزّة: شهيدان وأكثر من 415 مُصابا بسلاح الاحتلال

غزّة: شهيدان وأكثر من 415 مُصابا بسلاح الاحتلال

2018-06-29
الناصرة: العثور على الشقيقتين دفراوي سالمتين

الناصرة: العثور على الشقيقتين دفراوي سالمتين

2018-06-29
المبعوثان الأميركيان خفضا توقعاتهما بشأن فرص نجاح

المبعوثان الأميركيان خفضا توقعاتهما بشأن فرص نجاح "صفقة القرن"

2018-06-29
انخفاض أسعار الوقود نهاية الشهر الجاري

انخفاض أسعار الوقود نهاية الشهر الجاري

2018-06-29
مصرع محمد خديجة من قلنسوة دهسا قرب جلجولية

مصرع محمد خديجة من قلنسوة دهسا قرب جلجولية

2018-06-29