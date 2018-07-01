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مصرع ثلاثة أفراد من قوات الأمن الفلسطيني بحادث سير

تاريخ النشر: 01/07/2018 - 21:21

مصرع ثلاثة أفراد من قوات الأمن الفلسطيني بحادث سير
من مكان الحادث (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي ثلاثة من عناصر الأمن الفلسطيني، مساء اليوم، الأحد، مصارِعهم، وأُصيب خمسة بجروح مختلفة، جرّاء حادث سير ذاتي وقع عند مفرق الشهداء برقين، بحسب ما أعلن محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان.

وأوضح المحافظ رمضان في بيان، أن الدورية التي كان يستقلها أفراد الدورية في مهمة رسمية اصطدمت بعامود كهرباء الضغط العالي على الشارع الرئيس جنين - نابلس، عند مفرق برقين الشهداء وكانت تسير باتجاه الجنوب، وحصل تماس كهربائي مباشرة مع الدورية.

من مكان الحادث (فيسبوك)

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج فيما توفى ثلاثة من جنود الأمن الوطني بعد وصولهم المستشفى لخطورة حالتهم وهم: عدي صوالحه، ووليد جوابرة، وسمير محمد صالح، مؤكدا أن باقي الجرحى بخير وتجاوزوا مرحلة الخطر.

 

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#حادث
#مصرع
#حادث سير ذاتي
#عامود كهرباء

مصرع ثلاثة أفراد من قوات الأمن الفلسطيني بحادث سير

مصرع ثلاثة أفراد من قوات الأمن الفلسطيني بحادث سير

مصرع ثلاثة أفراد من قوات الأمن الفلسطيني بحادث سير

من عرب 48

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