الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة ومواجهات بسبسطية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 18 فلسطينيا بحملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة وصادر عشرات آلاف الشواقل، فيما اندلعت مواجهات في قرية سبسطية عندما اقتحم الجنود القرية.

وزعم الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية بشبهة ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

كما شهدت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الأثرية بالبلدة فجرا، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، وأطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع، دون أن تسجل إصابات بصفوف الشبان.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات مدينة جنين وبلدات فقوعة والجديدة واعتقلت مواطنين وداهمت منازل وحققت مع ساكنيها.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين جواد وحسام الخطيب في بلدة فقوعة شرق مدينة جنين وفتشوا منزليهما وانتشروا في البلدة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن نايف تركمان في بلدة الجديدة جنوب جنين وفتشته وحققت مع ساكنيه في الوقت الذي انتشرت فيه قوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين حتى صباح اليوم.

أما في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة في المدينة واعتقلت المواطن سامر باسل سلامة وفتشت منزل ذويه.