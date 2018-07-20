مبعوث الأمم المتّحدة: يجب الابتعاد عن حافة الهاوية بغزة... وليبرمان يهدد

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لـ"الابتعاد عن حافة الهاوية"، في أعقاب التصعيد في قطاع غزة.

وكتب ملادينوف في تغريدة له، حسب وكالة "فرانس برس": "يجب على الجميع في قطاع غزة الابتعاد عن حافة الهاوية. ليس الأسبوع المقبل وليس غدا، بل فورا".

وأضاف: "يجب إفشال الذين يريدون إثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

في السياق ذاته، طالبت السلطة الفلسطينية في بيان، مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدوليّ بالتدخل الفوري لمنع تدهور الأوضاع في غزة بشكل خطير، وحذّرت من سياسة التصعيد الجارية حاليا على حدود قطاع غزة.

وأشارت "وفا" إلى ان الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، بدأ بإجراء اتصالاته مع أطراف إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة المُتصاعِدة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تحادث مع ملادينوف ونقل رسالة بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتحمل مسؤولية التصعيد، و"أننا سنرد بصورة قاسية، والمسؤولية من الآن فصاعداً تقع على قيادة حماس".

وأضاف ليبرمان إنه إذا استمرت حماس في إطلاق القذائف تجاه البلدات الإسرائيلية، فإن "الرد سيكون أقسى مما يظنون".

واستشهد 4 فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي وبالرصاص الحي، وأُصيب 120 على الأقل، اليوم الجمعة، بجروح وبالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال، على المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود شرق قطاع غزة.

وأُصيب جندي إسرائيلي بجراحٍ وصفتها وسائل إعلام إسرائيليّة بـ"الحرجة"، فيما أعلن جيش الاحتلال شن غارات واسعة ضد أهداف لحماس ودوت صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحيطة في غزة.