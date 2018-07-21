غزّة: تشييعُ جثماني الشهيدين أبو خاطر وأبو فرحانة

شيّع آلافُ الفلسطينيين من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان الشهيدين شعبان رجب أبو خاطر من منطقة بلدة بني سهيلا، ومحمد أبو فرحانة من بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد أبو خاطر وأبو فرحانة إثر استهدافهما بقذيفة مدفعية إسرائيلية أمس الجمعة خلال تواجدهما في مرصد للمقاومة بمنطقة خزاعة شرق خانيونس.

وفي جنازة مهيبة انطلق موكب تشييع الشهيدين، من مستشفى غزة الأوروبي إلى منزلي الشهيدين في منطقة عبسان الكبيرة وبني سهيلا، لإلقاء نظره الوداع عليهما من قبل ذويهما.

وانطلق موكب تشييع الشهيد أبو خاطر من منزل والد الشهيد ببلدة بني سهيلا إلى مسجد حمزة وسط البلدة؛ ليوارى الثرى في المقبرة الغربية للمحافظة.

في ما انطلق موكب تشييع الشهيد أبو فرحانة من مسجد عمر بن عبد العزيز ببلدة عبسان الكبيرة؛ ليوارى الثرى في مقبرة الشهداء الخاصة بالبلدة.