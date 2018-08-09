غارات جديدة على غزة وصافرات الإنذار تدوي بالجنوب

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، غاراته على قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع للفصائل التي ردت بإطلاق الصواريخ والقذائف على جنوب البلاد.

وصباح اليوم قصف طائرات الاحتلال موقعا شرقي رفح، كما قصفت موقعين للفصائل جنوبي وشمالي غربي مدينة غزة وأرض في دير البلح.

كما قصفت الطائرات موقعا على طريق صلاح الدين بدير، وذلك في الوقت الذي أغارات الطائرات الحربية مجددا على موقع للشرطة البحرية شمال القطاع.

وفي جنوب البلاد، دوت صفارات الإنذار في ساعات الصباح عدة مرات في عدة مستوطنات بـ"غلاف غزة"، جراء إطلاق فصائل المقاومة الصواريخ والقذائف ردا على غارات السلاح الحربي لطيران الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، أمرت قيادة الجبهة الداخلية بإغلاق شواطئ "زيكيم"، أمام المستجمين اليوم بسبب الوضع الأمني، كما أعلنت أن كافة الأنشطة التعليمية للأطفال يجب ان تقام داخل الملاجئ، فيما تقرر إغلاق مقطع من الشارع رقم 25 قرب "ناحال عوز" بناء على تقديرات أمنية.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن "المقاومة الفلسطينية في حالة دفاع عن النفس وتقوم بواجبها في رد العدوان عن شعبنا".

وأضاف القانوع: "ارتفاع وتيرة القصف الهمجي على غزة واستهداف المدنيين أمر مبيت، يتحمل الاحتلال تداعياته، وسيدفع فاتورة أكبر ثمن جرائمه، ولن ينجح في فرض أي معادلة على الأرض".

ومساء الأربعاء، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، استهدف خلالها 140 موقعا للفصائل، حيث أسفرت الغارات عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 12 بجراح متفاوتة، فيما أطلقت الفصائل 171 صاروخا، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة".